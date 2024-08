Campobasso/ Atto vandalico all’Istituto Pilla, Noi Moderati: Tempestivo l’intervento degli operatori della Sea

“Un grande plauso agli operatori della Sea che hanno ripulito in maniera tempestiva il muretto dell’Istituto Pilla restituendo decoro a un edificio storico e patrimonio della cultura della città”. Lo dichiarano i consiglieri al Comune di Campobasso del gruppo di ‘Noi Moderati’, Gianluca Maroncelli, Pietro Montanaro e Francesco Sanginario.

“La tempestività con la quale gli addetti della Sea sono intervenuti dimostra la piena disponibilità degli operatori Sea e di come il loro lavoro sia quantomai utile e prezioso per la collettività. Un lavoro prezioso che ha permesso di cancellare in tempi rapidissimi il prodotto ignobile di quello che resta indiscutibilmente un atto da condannare.

Auspichiamo ora che si faccia piena luce su quanto accaduto per risalire ai responsabili del bruttissimo gesto e confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine immediatamente e opportunamente allertate e come sempre precise e puntuali, per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro della nostra amata della città”