Campobasso/ appuntamenti per i più piccoli nella storica Casa della Scuola con gli eventi di Kids & Family Show

Dal 22 al 30 dicembre appuntamenti per i più piccoli nella storica Casa della Scuola con gli eventi di Kids & Family Show”

Partiranno mercoledì 22 dicembre, alla Casa della Scuola, gli eventi di “Kids & Family Show”, progettati dall’Amministrazione comunale di Campobasso per il progetto Revival e inseriti nel cartellone di Natale in Città, dedicati espressamente ai bambini e alle famiglie.

“Abbiamo pensato che un luogo storico della città,come la Casa della Scuola di via Roma, nel quale sono cresciuti tanti campobassani, poteva essere il posto ideale dove incentrare una serie di eventi dedicati a famiglie e bambini durante questo periodo natalizio. – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – La tensostruttura che sta già ospitando in queste settimane una serie di appuntamenti del cartellone di “Natale in città”, è stata posizionata proprio nel piazzale retrostante l’androne del portone principale dello storico edificio di via Roma. Sia il piazzale che l’androne – ha spiegato l’assessore – sono stati ristrutturati grazie al progetto Revival del quale il Comune di Campobasso è parte integrante.

Questa operazione di rivitalizzazione e di fruizione di un luogo caratteristico della nostra storia culturale cittadina, – ha aggiunto Felice – vuole trovare, proprio con eventi come quelli di Kids & Family Show, una nuova spinta che renda dinamica, viva e trasmissibile alle nuove generazioni, una memoria storica appartenente alla nostra intera comunità.”

Il calendario degli appuntamenti di “Kids & Family Show”, si aprirà mercoledì 22 dicembre con il “Cinema per famiglie” e con la proiezione di Coco (Animazione, 2017), presso la Casa della Scuola, alle ore 17.00.

Giovedì 23 dicembre, sempre alle ore 17.00, secondo appuntamento con il “Cinema per famiglie”, con la proiezione di Il Grinch (Animazione, 2018).

Dopo le feste di Natale, e precisamente lunedì 27 dicembre, Kids & Family Show proporrà, alla Casa della Scuola, alle ore 11.00, lo spettacolo di burattini “Circo dei burattini”, a cura della compagnia “Il burattino malandrino”, mentre il pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17.00 per il ciclo “Cinema per famiglie”, proiezione di Onward (Animazione, 2020)

Martedì 28 dicembre alle ore 11.00, spettacolo di burattini “Il gioco dell’oca” a cura della compagnia “Il burattino malandrino” e il pomeriggio, alle 17.00, nuovo appuntamento con il ciclo “Cinema per famiglie” e con la visione di “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni” (Fantastico, 2018).

Mercoledì 29 dicembre “Kids & Family Show” proporrà in mattinata, alle ore 11.00, il Teatro dei burattini “Il leone con le scarpette gialle” a cura dell’Associazione “Favole in valigia” e il pomeriggio, alle 17.00, il “Cinema per famiglie” con “Il Piccolo Yeti” (Animazione, 2019).

Giovedì 30 dicembre, alle ore 17.00, ultimo appuntamento del “Kids & Family Show” e del “Cinema per famiglie” con “Dumbo” (Fantastico, 2019).