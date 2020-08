Campobasso/ Al parco in sicurezza, sanificati i giochi e gli ambienti

L’iniziativa si è rivelata indovinata ed ha permesso di rivitalizzare un’area che aveva necessità assoluta di uno spazio di svago, soprattutto per i bambini; il parco di Via XXIV Maggio a Campobasso offre in questi giorni anche un cartellone di eventi tale da destare interesse collettivo. Tutto, in questo periodo, deve avvenire nella massima sicurezza come e più che in passato.



I responsabili del progetto ‘Al Parco- Pop up experience’, hanno provveduto a tutte le operazioni di sanificazione in sicurezza di spazi ed attrezzature, nel rispetto delle rigorose normative vigenti.

Le operazioni sono state portate avanti in collaborazione con la Tecnocoop.