Campobasso/ Al Cardarelli un deceduto in malattie infettive: sarebbe per motivi diversi dal Covid

E’ una giornata nera nella lotta al coronavirus: si registra un nuovo decesso e c’è un nuovo ricovero in malattie infettive. Non ce l’ha fatta un uomo di 77 anni di Isernia che era ricoverato in area medica. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 506.

Va precisato che l’uomo si trovava nel reparto di malattie infettive, ma non sarebbe deceduto per Covid, bensì per motivi sanitari diversi. Era positivo, ma asintomatico, era anche vaccinato.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un cittadino di Campomarino si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 15, di cui 14 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registra un solo caso (di Campomarino) su 217 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende allo 0,4%. I guariti nelle 24 ore sono 26 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 314, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.314.

I guariti totali sono 14.480 dall’inizio. In isolamento si trovano 2.438 cittadini.