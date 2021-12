Isernia/Rubano oggetti per igiene, denunciate due persone

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, al termine delle indagini svolte in relazione al furto di oggetti per l’igiene, del valore di circa 200 euro, sottratti dagli scaffali di un esercizio pubblico di questo centro, hanno individuato i due cittadini extracomunitari, gravati da numerosi precedenti di polizia e provenienti da altra regione quali autori del reato.

I due malviventi erano entrati in detta attività commerciale, a volto scoperto, portando una borsa per la spesa particolarmente rigida che aveva insospettito il personale addetto alla vigilanza.

Alla richiesta di mostrare il contenuto della borsa i due, vistisi scoperti, si erano dati a frettolosa fuga, riuscendo ad allontanarsi dal luogo con la refurtiva sottratta.

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, i militari hanno individuato dapprima l’autovettura utilizzata dai malviventi, parcheggiata nei pressi dell’esercizio preso di mira.

Successivi accertamenti consentivano di far emergere che l’autovettura in questione era già stata più volte fermata per controlli con a bordo due uomini, risultati essere gli stessi autori del furto. A tale conclusione si è pervenuti confrontando sia le loro foto con quelle esistenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, sia grazie al riconoscimento eseguito con certezza dall’addetto alla vigilanza.

I due soggetti sono stati quindi denunciati loro a piede libero alla competente A.G. poiché ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato.