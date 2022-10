Campobasso/ Abbattuto l’ex-cinema Modernissimo

Anche se certamente non ha avuto lo stesso impatto del ‘fratello’ Ariston (distante poche decine di metri e più o meno riconducibile alla stessa proprietà ) l’ex-cinema Modernissimo comunque era testimonianza di un periodo, bello, della storia campobassana.

Ora è avvenuto l’abbattimento dello stabile in via Isernia, che per oltre mezzo secolo ha proiettato per la gioia dei cittadini. Era comunque fermo ed abbandonato da tempo e dal 1982 era terminata l’attività cinematografica.

I ‘vecchi’ cinema di Campobasso non ci sono più: l’ex-Odeon e l’ex-cinema teatro Savoia sono stati fatti oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e almeno quest’ultimo ha mantenuto in piedi un’importante attività culturale, con spettacoli di alto livello, mentre i due ‘fratelli in via Isernia saranno destinati ad altri scopi, presumibilmente nel novero dell’edilizia abitativa.

Rimane il ricordo di quando il centro cittadino era brulicante di cultura visiva.