Cronaca nazionale/ Era scomparsa nel 2018, lo scheletro ritrovato in un dirupo

Purtroppo anche l’ultima speranza di trovarla ancora in vita è sfumata. A quattro anni e mezzo dalla sua scomparsa, arriva il tragico epilogo per l’ex bidella di 70 anni di cui si erano perse le tracce il 1 aprile del 2018, il giorno di Pasqua: come si era sospettato fin dall’inizio, appartiene proprio a lei lo scheletro ritrovato il 6 ottobre scorso in un dirupo della Val Parina, in provincia di Bergamo, da un fungaiolo che si era perso.

A confermarlo agli inquirenti sono stati i parenti che sono stati chiamati a riconoscerla.

Sul corpo sono stati inoltre ritrovati alcuni pezzi di documenti e di vestiti che hanno ricondotto senza possibilità di errori alla donna.

Foto di repertorio