Campionati di Filosofia, XXXI edizione, vincono in Molise gli studenti del “Pertini” di Campobasso

Se in Molise sono risultati i migliori, in Italia sono tra i venti più bravi. Sono gli studenti che hanno gareggiato ai Campionati di Filosofia. Questo il brillante risultato per i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini -Montini-Cuoco” di Campobasso che hanno preso parte ai Campionati (Ex Olimpiadi) di Filosofia, una gara nazionale ed internazionale organizzata dalla Società Filosofica Italiana d’intesa con il Ministero dell’Istruzione ai quali la scuola diretta dal Dirigente Umberto Di Lallo partecipa da anni distinguendosi per gli ottimi riscontri.



Otto gli studenti del Liceo Linguistico “Pertini” che lo scorso 16 marzo, in modalità online, hanno preso parte alla gara regionale. Michele Petrella, classe 4I, che ha gareggiato per la sezione lingua Inglese, e Sara Di Bartolomeo, classe 5A per quella Italiana, sono risultati primi in Molise. I più bravi in regione. Coloro che hanno redatto i migliori elaborati salendo sul gradino più alto del podio. Mercoledì 13 aprile i ragazzi della scuola molisana hanno partecipato, nel laboratorio linguistico del “Pertini” sulla piattaforma digitale, alla selezione nazionale nel corso della quale hanno dovuto elaborare un saggio filosofico scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B).



La premiazione lo scorso 27 aprile a Roma, presso il Liceo Statale “Maria Montessori” della Capitale. Nel corso della cerimonia gli studenti hanno appreso i risultati. 14esimo posto per Michele Petrella con un punteggio pari a 8.17 e 16esimo posto per Sara Di Bartolomeo con un punteggio di 7.50.



Per ciascuna fase di Selezione e per entrambe le Sezioni, la Commissione esaminatrice ha assegnato quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico), a partire da brani di testi di filosofi. Nella produzione del saggio filosofico i partecipanti hanno dovuto curare i seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.

I Campionati, nati per promuovere e sostenere le potenzialità formative della filosofia, intendono approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici, confrontarsi con l’insegnamento e apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito.



L’importanza dello studio filosofico nelle parole della referente d’Istituto dei Campionati di filosofia, la docente Angiolina Di Nunzio: “Apre la mente al pensiero libero, insegna a porre le domande giuste e ad argomentare, forma uomini in grado di esercitare la critica, muove a cercare il senso di tutte le cose in rapporto al tutto, ricorda che la scienza e la tecnica sono per il bene dell’uomo”.



Orgogliosi degli studenti, sempre pronti alle sfide e protagonisti dell’apprendimento. Grande

soddisfazione tra i partecipanti che, grazie ad un impegno costante ed un comportamento etico

eccellente, hanno raggiunto tali risultati. Un traguardo importante che mette in luce competenze e abilità dei ragazzi del “Pertini”.