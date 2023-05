Campobasso/Potature e sfalci verdi: l’11 maggio torna il servizio quindicinale di ritiro a domicilio nelle contrade

Al via, dall’11 maggio, il servizio di raccolta del materiale di scarto derivante da sfalci e potature. Come ogni anno, SEA SPA si attiva per ritirare i residui direttamente al domicilio delle utenze domestiche delle contrade della città da maggio a ottobre, il secondo e quarto giovedì del mese.

Come funziona il servizio? Si procede con la richiesta della consegna del contenitore apposito, fornito in comodato d’uso gratuito, recandosi presso l’Ecosportello di Piazza Molise n. 70 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, oppure telefonando al numero verde 800993159, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. Una volta ricevuto e riempito il contenitore, basterà esporlo davanti al proprio domicilio, su suolo pubblico e in posizione di facile raggiungimento per gli operatori, ogni secondo e quarto giovedì del mese, seguendo gli stessi orari di esposizione della raccolta ordinaria prevista nella propria zona di residenza.

Con questo tipo di raccolta è possibile conferire sfalci d’erba, foglie, fiori recisi, piccole cimature di siepi e pulizie degli orti; tutti gli scarti devono essere esclusivamente di origine vegetale: attenzione quindi a eventuali lacci, fili di ferro, e altri residui di materiale non compostabile che potrebbero compromettere la qualità della raccolta.

Gli sfalci vanno inseriti sfusi nel contenitore, senza alcun tipo di sacchetto. In alternativa al servizio domiciliare, trattandosi di scarti biodegradabili, foglie, rami e fiori possono essere anche compostati direttamente dagli utenti. Oppure è possibile conferirli in autonomia portandoli al Centro comunale di raccolta in Strada Comunale Santa Maria de Foras negli orari di apertura dedicati.