Bojano/sotto effetto di alcol e droga aggredisce il padre, allontanato 49enne

Nella giornata del 7 dicembre , i Carabinieri di Bojano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare applicativa della misura dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo del centro matesino, di anni 49, responsabile di maltrattamenti nei confronti del proprio padre convivente.

La misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica, è stata applicata nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia le cui illecite condotte, spesso poste in essere in condizioni di alterazione dovute all’abuso/uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, si sono concretizzate in ripetute aggressioni, verbali e fisiche, nei confronti del padre settantenne, nell’ambito di un clima domestico di assoggettamento e di paura sfociato, in alcune occasioni, anche in violenti danneggiamenti di oggetti di proprietà del genitore.

La vicenda ripropone, in tutta la sua drammaticità, il vissuto di tante famiglie con alcolisti e/o tossicodipendenti al suo interno i quali, a causa dell’abuso di sostanze alcoliche ovvero dell’uso di sostanze stupefacenti, diventano pericolosi per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare rendendo insostenibile la convivenza al punto che, nonostante l’innato istinto in capo ai genitori di tutela del proprio figlio, sono costretti a rivolgersi alle Forze dell’Ordine poiché sfiniti dalla paura di poter essere vittime di ulteriori e più gravi conseguenze fisiche.

La vicenda in questione rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare – tra gli obiettivi principali di questa Procura è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi ed irreparabili fatti di violenza.