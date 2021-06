Blitz dei NAS: Otto ambulanze e 13 postazioni del 118 segnalate

Otto ambulanze e 13 postazioni del 118 segnalate dai Nas in Molise. E’ il bilancio di controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso nelle sedi del servizio d’emergenza sanitario in regione.



Le verifiche dei militari sono state condotte in 20 postazioni e 32 ambulanze. A conclusione dell’operazione, 13 sedi locali sono state trovate carenti a livello organizzativo e strutturale, mentre 8 ambulanze sono risultate non autorizzate e in parte mancanti di requisiti minimi.

L’attività condotta in ambito molisano si inquadra nell’ambito di servizi nazionali. (ANSA).