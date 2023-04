Giovanni Colacci eletto Segretario provinciale UGL Salute Campobasso

Il Congresso della UGL Salute di Campobasso ha eletto Segretario Provinciale Giovanni Colacci. “Ringrazio per la fiducia – dice Colacci – e posso assicurare che da oggi si moltiplicheranno le energie per la sanità di Campobasso e Molisana. Sono tante le battaglie che ci attendono, sia nel pubblico come nel privato, e siamo pronti ad affrontarle con rinnovata energia ed entusiasmo”. Al neoeletto è arrivato il saluto di Gianluca Giuliano. “Giovanni ha la forza e la determinazione – le parole del Segretario Nazionale – per dare un impulso importante alla crescita della UGL Salute sul territorio. A lui, da parte mia e dell’intera Federazione, l’augurio di un proficuo lavoro”.