Azione Civile: Campobasso, Il quartiere di Piazza Venezia chiede alberi e panchine non parcheggi

Sono passati 5 anni dalla nostra prima segnalazione sul parcheggio auto alle spalle di piazza Venezia, da tempo gli abitanti ci segnalano la necessità di un’area verde, uno spazio condiviso, uno spazio con alberi e panchine che si caratterizza come strumento di rigenerazione e rafforzamento del tessuto sociale urbano, trasformare un parcheggio poco utilizzato in un nuovo fulcro della comunità, delineando un modo sano di vivere quella parte di Campobasso.

Prendiamo atto, con l’inizio dei lavori, dell’attivazione di un processo di trasformazione del parcheggio con l’avvio dei lavori per la realizzazione di un campetto da gioco polivalente, ma il parcheggio auto previsto nella parte alta con accesso da Piazza Venezia va trasformato a parco, come richiedono i residenti, favorendo così la nascita di un luogo di aggregazione per i bambini, gli anziani e le famiglie del quartiere in cerca di uno spazio dove sviluppare rapporti umani.

Ci aspettiamo che questa amministrazione sia più attenta alle esigenze del quartiere pensando ad un piccolo spazio a dimensione di persone non di asfalto e auto.

Nicola Lanza – Azione Civile