Cronaca nazionale/ Fine settimana terribile sulle strade italiane: almeno 9 i morti e numerosi i feriti

E’ una contabilità orribile e dolorosa quella degli incidenti stradali.

Un uomo è stato investo a Brindisi. Si tratta di una persona originaria di Patù, 82 anni; è stato investito mentre era in strada da un automobile pirata. L’investitore, infatti, non si è fermato e si è dato alla fuga.

Weekend con ennesima strage sulle strade: il bilancio degli incidenti stradali mortali in Italia è drammatico: almeno 9 morti. Nell’incidente stradale avvenuto sulla Flaminia sono morte due persone.

Un uomo di 49 anni è morto e il figlio ricoverato in rianimazione a Torino, dopo un incidente in cui genitore e bimbo in bicicletta e sono stati investiti da un’autovettura.

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. In uno scontro tra due moto nel Parmense, poi, ha perso la vita un giovane di 22anni di Fornovo.

Non solo, un uomo è morto a Brindisi in seguito ai gravi traumi riportati in un incidente stradale in cui ha perso il controllo della sua auto che pare essersi ribaltata più volte.

Morto poi, anche il pensionato di 79 anni di Vigevano che lo scorso 14 settembre era stato investito da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali con la moglie.

Foto di repertorio