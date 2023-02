Avviso pubblico – Patto Locale per la Lettura della Città di Campobasso, nuove adesioni

Il Comune di Campobasso è fra i comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di “Città Che Legge” dal “Centro per il libro e la lettura”, istituto autonomo del Ministero della Cultura.

Al fine di coinvolgere il più ampio numero di soggetti per favorire occasioni di promozione della lettura ed educazione alla stessa, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha pubblicato l’avviso per consentire l’adesione di nuovi soggetti al Patto Locale per la Lettura della città di Campobasso.

Per aderire bisognerà compilare l’apposito modello scaricabile dal sito web del comune di Campobasso e inviarlo pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: [email protected] oppure all’indirizzo mail: [email protected] specificando nell’oggetto “PATTO LOCALE PER LA LETTURA DI CAMPOBASSO. Disponibilità all’adesione” (allegando una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante) entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Info e modello di adesione sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso, al seguente link