Area Terminal chiusa: l’alternativa genera caos (video)

Anche se annunciato, con comunicato stampa, che l’ intera area Terminal di Campobasso, da oggi sarebbe stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, non era chiaro quale fosse l’alternativa individuata.

Questa mattina gli autobus extraurbani sono stati dirottati in Viale Manzoni, al parcheggio dell’Università, ma solo per discesa e risalita dei passeggeri.

Ora, dando voce ai cittadini e documentando sul posto, in effetti la “soluzione” individuata non è delle migliori. Questo perchè il parcheggio va bene per le auto, ma non per i pulman, anche se solo per sosta, non c’era l’ombra di un Vigile, a capire come e dove fare manovra sono stati costretti gli stessi autisti. Nonostante tutte le problematiche che si trascina da anni il Terminal, almeno una parvenza di organizzazione esiste.

Certo, la distanza è la stessa per raggiungere il centro cittadino, ma non comoda. Una sola navetta, e pendolari infuriati, soprattutto perchè la maggior parte questa mattina non sapeva cosa sarebbe successo. Molti si sono domandati se la soluzione non poteva essere l’area dell’Ex Romagnoli, visto che per anni è stata adibita a Terminal, soprattutto se, come assicurano dal Comune i lavori dureranno fino al 4 luglio.

E anche per quanto riguarda questi lavori, un altro tunnel e il Terminal cade a pezzi ….

Speriamo che davvero i lavori cessino il 4 luglio … (mdl)

VIDEO

Per questo ed altri video iscriviti al canale YouTube Terminus Visione