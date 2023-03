Approvati in Consiglio Comunale lo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 e la nota di aggiornamento al DUP

È terminata, come previsto e senza soprese di sorta, con l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e dello schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025, la seduta ordinaria di seconda convocazione del Consiglio Comunale di Campobasso che aveva preso il via lo scorso martedì 21 marzo.

A commentare positivamente il documento presentato dall’assessore al Bilancio Giuseppina Panichella e l’esito della seduta consiliare, è stata la presidente della Commissione Consiliare al Bilancio, Giuseppina Di Iorio.

“Questo Bilancio è frutto di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e delle relative strategie, con la definizione delle priorità rispetto alla scarsità di risorse e in linea con gli obiettivi programmatici del nostro mandato. – ha dichiarato la presidente Di Iorio – Come maggioranza lo consideriamo un bilancio non solo tecnico ma bensì un vero e proprio documento programmatico di tutte le attività che faremo nel 2023 e che l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, ha illustrato nello specifico. Le ultime settimane hanno visto impegnata la Commissione Bilancio in un confronto serrato, vivace e spesso costruttivo. Un confronto a cui questa Giunta e questa maggioranza non si sono mai sottratti. Il bilancio di previsione approvato rispettail pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

In questo documento – ha aggiunto Di Iorio – si è tenuto conto del contesto socio-economico corrispondente per far coincidere la fattibilità con la realtà. Quello che abbiamo presentato e approvato è un documento analizzato in ogni capitolo che lo compone. Il criterio contabile seguito ha puntato a verificare, per ogni singola voce, la tendenza di entrata e di spesa nell’ultimo triennio in modo da mantenere inalterato lo standard di qualità per tutti i servizi erogati. Un punto di forza di questo Bilancio è proprio il mantenimento di tutti i servizi, il potenziamento di alcuni, nonostante l’aumento dei costi già intervenuti e di quelli che quasi certamente arriveranno.

Avremmo voluto approvarlo prima, ma il passaggio del sistema idrico integrato alla Grim scarl ci ha portato a rimandare l’approvazione di tale documento approvato in Giunta il 18 febbraio 2023 delibera nr. 56. Ringrazio tutte le Consigliere e i Consiglieri che hanno preso parte alle sedute di Commissione.”

Gli atti di programmazione non si esauriscono solo con il bilancio e i relativi allegati, visto che il documento primario del processo di programmazione, da cui poi derivano tutti gli altri documenti, è il Documento Unico di Programmazione (DUP), anch’esso approvato. Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente. Viene presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno e poi con lo schema di bilancio viene presentata la nota di aggiornamento.

“Il DUP – ha spiegato Di Iorio – si compone di due sezioni: la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La Sezione Strategica contiene l’illustrazione del contesto economico nazionale e regionale; le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell’economia insediata; gli obiettivi strategici che rispecchiano le linee programmatiche di mandato; l’elencazione degli Organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP); gli obiettivi assegnati alle società partecipate. La Sezione Operativa contiene la valutazione generale dei mezzi finanziari; gli indirizzi in materia di tributi locali, tariffe, rette e canoni che sono oggetto di delibere già adottate dal Consiglio gli obiettivi operativi per Missioni e Programmi di spesa; il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; il programma triennale del fabbisogno del personale, delle opere pubbliche, il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari.”La nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e lo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con 16 VOTI A FAVORE, 8 CONTRARI, E UNA ASTENSIONE.