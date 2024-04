Amministrative Campobasso/Il centro destra sceglie Aldo De Benedittis

Il confronto tra le diverse forze politiche ha fatto crescere in noi ancor più la voglia e la determinazione di lavorare insieme nell’interesse della nostra Città.

Siamo riusciti a fare sintesi tra le diverse forze politiche attraverso un percorso a tratti faticoso, ma assai costruttivo. Non abbiamo mai perso di vista la voglia di restare uniti; insieme abbiamo già affrontato sfide importanti ed insieme lavoreremo oggi per la Campagna elettorale e domani per amministrare al meglio Campobasso, in sintonia con la Regione Molise, con il Presidente Roberti, con tutto il Governo regionale e la Delegazione Parlamentare, certi che oggi a Roma rispettano la nostra Regione e considerano la nostra Città.

Con Aldo De Benedittis, candidato Sindaco per il Centro destra, siamo riusciti a fare sintesi su un Politico, un Professionista, un Uomo, un Marito, un Padre, un Nonno, un Campobassano verace che saprà condurci alla vittoria e al miglior governo di Campobasso. Come Consigliere comunale uscente, darò tutto il mio contributo per redigere il miglior programma di governo della Città e se l’elettorato mi premierà, sarò pronto a dare il massimo per Campobasso che decisamente merita di più di quello che ha avuto negli anni passati! Avanti insieme!

#UnitiPerCampobasso #Centrodestra

DOMENICO ESPOSITO CAPOGRUPPO FORZA ITALIA CITTÀ DI CAMPOBASSO