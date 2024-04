Arriva in Molise il progetto AIDAA, per trovare una nuova famiglia a cani e gatti di proprietari defunti

L’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di mettere a punto un piano che potrebbe salvare dal canile e dai rifugi le migliaia di cani e gatti appartenenti alle persone che ci hanno lasciato e che nessuno vuole e che sono appunto destinati a finire nei canili e nei gattili di tutta Italia oppure molto spesso a trasformarsi in randagi.

Il progetto dell’Associazione arriva anche in Molise. Il piano prevede un coinvolgimento delle imprese di Pompe Funebri e la creazione di una rete locale e nazionale di supporto fatta di famiglie e associazioni che possano prendere in stallo i cani e i gatti dei defunti e che nessun parente vuole adottare per poi arrivare grazie ai social ed ai contatti diretti a trovare loro una nuova famiglia. “Permetteteci di non svelare subito i particolari del piano, ma esso è stato studiato attentamente e ad oggi hanno aderito circa 11′ imprese di pompe funebri, Un piamo che andrà realizzato passo per passo e che potrebbe vedere la luce nelle sua prime articolazioni nel prossimo autunno fondamentale è il ruolo delle società e della rete delle famiglie ed associazioni presenti sul territorio.

Un piano ambizioso?- concludono gli animalisti- certamente ma se pensiamo che il segreto sta proprio nella semplicità e che quando sarà in vigore potrebbe arrivare a non fare entrare in canile o gattile 3.000 cani e gatti dei defunti l’anno ci pare valga la pena provarci”.

Questa prima fase è dedicata al contatto con le onoranze funebri che vogliono aderire a questa iniziativa. per aver informazioni possono mandare una mail a [email protected] oppure un watts app al 3479269949.