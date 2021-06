204 anni della Polizia Penitenziaria, Garante Lanciano: Il mio sentito ringraziamento agli agenti per il grande impegno quotidiano

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha partecipato il 29 giugno alla cerimonia per i 204 anni della Polizia Penitenziaria, che si è svolta nella casa circondariale di Campobasso alla presenza delle autorità direttive delle tre carceri molisane e di quelle militari e amministrative.

“Una ricorrenza che onoriamo ogni anno con grande senso di responsabilità e un importante momento di condivisione tra tutti i soggetti istituzionali che lavorano a stretto contatto con la realtà carceraria. Siamo grati agli agenti di polizia penitenziaria per il lavoro svolto ogni giorno: un grande impegno in una difficile opera di bilanciamento tra il rispetto della persona e quello delle regole.

“E’ stato come sempre anche emozionante – prosegue la Garante – soprattutto nel momento in cui tutti insieme abbiamo cantato l’Inno d’Italia. Come Garante dei Diritti della Persona e in particolare dei soggetti privati della libertà personale – ha concluso – rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti gli agenti, baluardo di legalità, e auguro loro buon lavoro nell’ambito di un servizio essenziale per la nostra società civile”.