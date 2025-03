Sale la raccolta differenziata in Molise e diminuisce la produzione di rifiuti

Giunto alla settima edizione, l’Ecoforum Molise, l’evento promosso da Legambiente Molise sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti e dell’economia circolare, porta nuovamente al centro del dibattito le politiche di riduzione e di promozione delle buone pratiche regionali.

L’iniziativa, tenutasi presso i laboratori di ARPA Molise a Campobasso, ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese e consorzi che operano nell’ambito della gestione dei rifiuti. L’evento ha visto in apertura i saluti di Alberto Di Ludovico di ARPA Molise e del presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco che ha dichiarato «Dal 2018 abbiamo raccontato l’evoluzione di questo settore in Molise dimostrando che la nostra è una regione con molte buone pratiche in tema di economia circolare. Con questa settima edizione dell’Ecoforum abbiamo però voluto affrontare invece i problemi della raccolta differenziata – ha continuato De Marco – creando un dibattito tra sindaci, agenzie e struttura regionale in grado di permettere di migliorare la percentuale regionale di raccolta differenziata partendo dai problemi sollevati da chi gestisce, organizza e programma i servizi”.

Sulla base dei dati 2023 forniti da ARPA Molise, sono stati premiati i 18 Comuni Ricicloni e Rifiuti Free, ovvero i Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata (RD) e che hanno una produzione pro-capite abitante anno (kg/ab/a) del secco residuo minore o uguale a 75 kg/anno, in calo rispetto allo scorso anno quando sono stati premiati 21 Comuni virtuosi.

La raccolta differenziata si attesta al 59,6%, in crescita di un punto percentuale rispetto al 2022 ma ancora lontano da quanto stabilito nel d.lgs. 152/2006 che prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata in tutti i Comuni italiani entro il 31 dicembre 2012. Positivo il dato di produzione totale di rifiuti urbani in Regione, che diminuisce di 280 tonnellate a fronte di un aumento della raccolta differenziata pari a 2mila tonnellate. Bene anche la riduzione della produzione pro-capite di rifiuto inviato a smaltimento che diminuisce di 7,8 kg annui ad abitante attestandosi a 145,3 kg.

Ciò deriva in primis dal miglioramento delle performance del Comune di Campobasso che, vedendo allargare il servizio di raccolta differenziata nei quartieri della città, fino ad arrivare alla copertura completa, ha inciso indubbiamente sulla performance regionale. Il Capoluogo, pur ancora lontano dagli obblighi di legge, segna un deciso +8,3% di raccolta, raggiungendo il 52,4%. Per quanto riguarda gli altri due principali centri, Termoli e Isernia, mentre la prima continua a crescere superando il 70% di raccolta (71,3%), il secondo capoluogo di provincia conferma un andamento negativo iniziato nel 2018 quando la raccolta si attestava al 57,3% per arrivare al 2023 al 46,7%. Anche l’unico altro Comune con una popolazione superiore ai 10mila abitanti, Venafro, risulta in calo di quasi 4 punti percentuali, attestandosi al 67,9% e con un deciso aumento di 25kg pro-capite di rifiuti secco residuo, oltrepassando nuovamente la soglia dei 100 kg.

Presente anche il consigliere regionale con delega alle politiche ambientali Roberto Di Baggio che ha dichiarato “La Regione Molise è impegnata nel miglioramento della raccolta differenziata con la chiusura della procedura di rinnovo del piano regionale dei rifiuti attualmente in fase di VAS e di confronto con il ministero dell’ambiente. L’obiettivo dev’essere, oltre a fare raggiungere ai comuni molisani il 65% di raccolta differenziata aiutarli a produrre meno rifiuti e meno indifferenziato.”

In assoluto in Molise il Comune che raggiunge la più alta percentuale di raccolta è Montefalcone nel Sannio che raggiunge il 92,8% in crescita di 2,4 punti percentuali e una produzione di rifiuto indifferenziato pari a 20 kg per abitante all’anno. Altri 5 Comuni superano la soglia dell’80% (Spinete, Ferrazzano, San Martino in Pensilis, Acquaviva Collecroce e Ururi), tutti in provincia di Campobasso.

Per quanto riguarda i Comuni Rifiuti Free, ottime le performance dei Comuni di Spinete, Montefalcone nel Sannio, Rionero Sannitico e Ferrazzano e che riescono a contenere la produzione annua di secco residuo pro-capite al di sotto dei 40 kg per abitante.

Per consultare e scaricare il rapporto Comuni Ricicloni Molise cliccare qui.