Campobasso/ Chiusura notturna dei locali, l’Amministrazione ascolta i gestori degli esercizi commerciali

Nota congiunta a firma della sindaca di Campobasso Marialuisa Forte e dell’assessore Giuseppe (detto Giose) Trivisonno.

“A seguito dell’ordinanza del 18 luglio scorso sulla chiusura delle attività notturne, l’Amministrazione comunale, dichiara la Sindaca, ha iniziato una fase partecipata di ascolto e confronto con i gestori dei locali. La volontà dell’Amministrazione, prosegue, è quella di trovare un giusto equilibrio fra le esigenze dei residenti e quelle dei gestori medesimi. In questa prospettiva, stamattina è stata pubblicata un’ordinanza integrativa, la n. 18, che consente un differimento dell’orario di chiusura di tutti gli esercizi soggetti all’ordinanza alle ore 3:00 (e della diffusione sonora all’esterno alle ore 2:00, comprese le aree adibite a dehors, e sempre nel rispetto dei livelli di emissioni sonore al fine di contrastare l’inquinamento acustico) esclusivamente nelle notti tra i giorni di venerdì e sabato e tra i giorni di sabato e domenica. La nostra decisione è maturata al fine di agevolare lo svolgimento delle attività economiche senza penalizzare i cittadini residenti”.

Infine, l’Amministrazione riconosce la possibilità di riapertura anticipata mattutina delle attività che ne hanno fatto richiesta per la vendita di prodotti da colazione e similari fermo restando, per essi, il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche.