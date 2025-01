Termoli/La Polizia ha festeggiato San Sebastiano martire

Questa mattina in Cattedrale è stata officiata la celebrazione eucaristica in onore di San

Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Municipale.

La funzione religiosa è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca e

da Don Gabriele Mascilongo.

Erano presenti il comandante della Polizia Locale di Termoli Pietro Cappella, tutti gli agenti della Municipale, il

Sindaco di Termoli Nicola Balice, il Senatore Costanzo Della Porta, il vicesindaco di Termoli Michele Barile, gli

assessori Enrico Miele, Paola Cecchi e i consiglieri comunali Timoteo Fabrizio e Giuseppe Terone.

Alla funzione hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine e delle associazioni di Protezione

Civile.

“Siamo presenti come amministrazione comunale – ha detto il Sindaco Nicola Balice – in quanto oggi è una ricorrenza

importante che produce ulteriori stimoli per la nostra Polizia Locale che è stata incrementata nei numeri proprio

perché il territorio ha sempre bisogno di ordine e sicurezza. Per cui la Polizia Locale rappresenta un elemento

essenziale per l’intera comunità e per questa amministrazione comunale proprio per ottenere maggiore presenza e

sicurezza”.

La ricorrenza di San Sebastiano è valsa anche per fare il punto della situazione su tutte le attività svolte dalla Polizia

Locale sul territorio. A fine funzione religiosa il Comandante Pietro Cappella, che ha ringraziato tutti gli agenti in

servizio, ha successivamente fornito dati e numeri degli interventi portati a termine dalla Polizia Locale di Termoli nel

2024”.