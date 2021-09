Termoli/ Donna investita da un’auto in città, tanto spavento ma per fortuna nessun danno grave

Per fortuna solo tanto spavento ma nessun danno grave; ma il problema degli incidenti in città a Termoli è quanto mai attuale. L’ultimo è accaduto in via America stamattina.

Una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un’auto che procedeva da piazza del Papa verso il cimitero.

E’ stata riscontrata un’abrasione a un braccio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con la Misericordia di Termoli. In seguito è stata trasportata in ospedale per accertamenti.