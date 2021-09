Termoli/ Atti vandalici contro la rotonda Timoteana

Una ferita per la città e motivi di grave preoccupazione tra la popolazione. Un grave atto vandalico di è consumato a Termoli. Seriamente danneggiata la rotonda Timoteana, che collega il centro con il quartiere di Rio vivo. La violenza si è abbattuta sulle statue dedicate a San Timoteo, il trittico dedicato a papa Francesco come segno di ringraziamento per il pellegrinaggio che concesse di fare a Roma con il corpo di san Timoteo.

La rotonda Timoteana fu inaugurata lo scorso 17 gennaio e la scultura è stata realizzata da Cleofino Casolino.

Pare che vi siano testimoni dell’accaduto e le indagini chiariranno i contorni del gesto violento.