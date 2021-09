Campobasso/ I socialisti raccolgono le firme per “eutanasia legale” e “giustizia giusta”

I socialisti molisani del PSI, raccolgono firme referendarie; in una nota con uno spunto polemico, in cui parlano di boicottaggio ed egoismi politici, ringraziano per la disponibilità il validatore, avv.Edoardo Albino, che ha dato la sua disponibilità, unitamente a Filippo Poleggi e e Gianni Ioffredi.

Il tavolo di raccolta firme è stato istituito in pieno centro a Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele; i quesiti riguardano: “eutanasia legale”, “giustizia giusta”.

Questo il commento dei promotori: “a testimoniare che i valori di libertà e dello stato di diritto appartengono al socialismo liberale di cui essi sono depositari per storia e per cultura”.