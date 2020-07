Ordinanza sindacale: Rimozione natanti abbandonati sugli arenili demaniali marittimi del Comune di Termoli

Premesso che per ragioni igienico sanitarie e’ necessario rimuovere tutte le piccole imbarcazioni e i piccoli natanti tipo: pattini, mosconi, pedalò, canoe, tavole da surf, nonche’ relitti di natanti, attrezzi e accessori per la pesca e il diporto, che risultano abbandonati in grande numero sul litorale di termoli; dato atto che il comune di Termoli ha emesso l’ordinanza n. 137 del 16.07.2020 disciplinante le operazioni di rimozione di tali beni;

Si invitano

Tutti coloro che avessero depositato, abbandonato e/o ormeggiato piccole imbarcazioni, piccoli natanti, attrezzi e accessori non autorizzati sull’arenile termolese a rimuoverli entro e non oltre il 15 settembre 2020. Trascorso tale termine il comune di termoli e la capitaneria di porto di termoli provvederanno a rimuovere tali beni e a depositarli in uno spazio delimitato.

Il deposito sara’ effettuato per 30 giorni, trascorsi i quali si procedera’ allo smaltimento. Nel corso del periodo di deposito i proprietari potranno ancora reclamare il possesso dei beni depositati.

L’eventuale richiesta di rientro in possesso del bene da parte del proprietario comportera’ il pagamento delle spese di rimozione e custodia sostenute. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il testo integrale dell’ordinanza n. 137 del 16.07.2020 sul sito ufficiale del comune di Termoli: www.comune.termoli.cb.it