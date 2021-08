Maltempo/ Flagellata la costa e il Basso Molise, a Campomarino auto finisce in una cunetta

Ondata forte di maltempo ieri sera, in gran parte del territorio molisano; in particolar modo è la fascia costiera ad essere colpita e quella basso molisana, ma anche nelle zone interne non sono mancati fenomeni temporaleschi forti, anche con violente grandinate. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco. A Campomarino, sulla provinciale di Contrada Lauretta in direzione Nuova Cliternia, sono dovuti intervenire per rimuovere un auto finita in una cunetta ai lati della carreggiata.

Diversi gli alberi caduti sul manto stradale con conseguenti disagi per i cittadini a Montecilfone.

A Petrella Tifernina si è abbattuta una violenta grandinata. Distrutti ortaggi e frutteti. Meno grave la situazione a Campobasso dove comunque si è registrato un forte temporale.

foto di repertorio