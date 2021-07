Larino, grande successo per la manifestazione ‘leggimi forte, aiutami a volare’

Grande interesse per la manifestazione ‘Leggimi forte, aiutami a volare!’, primo appuntamento svoltosi presso la pineta comunale del programma ‘Nati per leggere’ nel territorio di Larino. Presenti famiglie con bambini fino a sei anni di età; questi ultimi hanno ascoltato con grande attenzione le bellissime storie raccontate dai volontari e guidati da Nunzio Colarocchio, referente regionale dell’associaione ‘Nati per leggere’.

Alla fine tutti contenti per il successo della manifestazione e per la bella giornata trascorsa in allegria e serenità.