Un ordigno è esploso la notte scorsa, in via delle Mimose, davanti un appartamento che si trova al quinto piano di un condominio. L’ ordigno intimidatorio, hanno accertato gli inquirenti non ha procurato danni alle persone ma solo alcuni danni a porte e finestre. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato oltre alla Misericordia e al 118. Sono state avviate le indagini tese ad accertare i motivi alla base del gesto.