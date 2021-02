Considerata la variante al Sars-Cov-2 certificata nei giorni scorsi a breve anche a Termoli sarà avviata una attività di screening epidemiologico su base volontaria con il metodo del Drive Through.

Già da qualche settimana l’amministrazione comunale ha scritto al Presidente della Regione Donato Toma, al Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano e al Direttore della Protezione Civile, arch. Manuel Brasiello, affinchè in città si possa svolgere questa ulteriore indagine epidemioliogica tesa ad individuare cittadini positivi al Sars-Cov-2 aumentando così il raggio di controllo sulle persone potenzialmente contagiate.

Dopo aver avanzato la richiesta, si attende adesso solamente di sapere quando sarà disponibile il supporto tecnico specializzato da parte della Protezione Civile, dell’Esercito e della Croce Rossa per programmare l’esecuzione dei test antigenici rapidi.

Appena arriverà la conferma, la popolazione sarà subito informata sulle modalità di adesione e sulle giornate in cui saranno eseguiti i tamponi.