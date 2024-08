Volley/ EnergyTime Spike Devils, alle visite mediche, l’équipe del professor Guerra sta testando i rossoblù

Lunedì ci sarà la ripartenza con l’avvio della preparazione in vista del torneo di serie A3 Credem Banca, ma già l’entusiasmo e la voglia di proiettarsi verso la nuova stagione sono particolarmente elevati in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso. In queste ore tutti i giocatori dell’organico stanno raggiungendo il capoluogo di regione e, tra questi, il primo straniero nella giovane storia del club rossoblù: il polacco Jakub Urbanowicz.

In mattinata, intanto, il gruppo dei #diavoletti – ad aprire le danze il regista Antonio Del Fra, l’opposto Ivan Zanettin ed il libero Gabriele Calitri – si è sottoposto alle visite mediche di idoneità agonistica a cura dello staff congiunto Unimol (l’Università degli Studi del Molise) ed Asrem (l’azienda sanitaria locale) di medicina dello sport, équipe guidata dal professor Germano Guerra.