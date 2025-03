Terzo campionato interregionale di pattinaggio, successo al Cus Molise

Il terzo campionato interregionale di pattinaggio organizzato dal Cus Molise ha avuto un grande successo di partecipanti e di pubblico. Grazie al grande lavoro svolto in fase di preparazione la kermesse del capoluogo di regione ha avuto riscontri positivi sotto tutti i profili. Alle gare ha assistito un pubblico numeroso che ha apprezzato le gesta degli atleti in gara, segno anche questo della bontà dell’evento. Circa 200 atleti provenienti da Abruzzo, Lazio, Puglia e ovviamente Molise, si sono confrontati fin dalle prime ore di domenica mattina regalando spettacolo ed emozioni. Vediamo nel dettaglio i risultati che sono maturati.

Ragazzi femmine – Nella 3 giri sprint successo per Francesca Di Cristofaro (Asd Dimensione) davanti a Martina Palumbo (Centro Pattinaggio Campobasso) e Francesca Morcone (Asd Dimensione). Nella 3000 metri affermazione per Di Cristofaro davanti a Chiara Fusco e Martina Palumbo, entrambe tesserate per il Centro Pattinaggio Campobasso.

Ragazzi maschi – Lorenzo Poleggi portacolori della Asd Dimensione ha conquistato la medaglia d’oro sia nella 3 giri sprint che nella 3000 metri a punti.

Ragazzi 12 femmine – Nella 2 giri sprint gradino più alto del podio per Francesca Ramaglia (Asd Dimensione) che ha preceduto Giulia Marcellno (Centro Pattinaggio Campobasso) e Siena Cassetta (Asd Dimensione). Quarta posizione per Arianna Mignogna (Asd Dimensione) davanti a Nausica Zurlo del Cus Molise. Nella 2000 metri in linea Arianna Mignogna (Asd Dimensione) ha chiuso davanti a tutti. Alle sue spalle si sono piazzate la compagna di squadra Francesca Ramaglia e Giulia Lombardi (Centro Pattinaggio Campobasso).

Esordienti femmine – Nella gara di destrezza 2 podio tutto targato Cus Molise con vittoria per Chloe Rocchetti che ha preceduto Michela Zeoli e Francesca Spallone. Rocchetti si è ripetuta nella 2 giri sprint con alle spalle Giada Covatta e Francesca Spallone e nella 8 giri in linea. In quest’ultima gara Spallone ha chiuso in seconda posizione e Covatta in terza. Nella combinata Tiezzi Rocchetti, Covatta e Spallone si dividono i tre gradini del podio.

Esordienti maschi – Nella gara di destrezza 2 gradino più alto del podio per il portacolori del Cus Molise Giovanni Morcone che ha preceduto Francesco Martino (Centro Pattinaggio Campobasso) e il compagno di team Charistian Sarti. Morcone, Martino e Sarti si sono divisi nello stesso ordine i gradini del podio anche nella 2 giri sprint, nella 8 giri in linea e nella combinata Tiezzi.

Giovanissimi femmine – Nella gara di destrezza 2 vittoria per l’atleta del Cus Molise Nicole Varriano davanti alle compagne di team Serena De Santis ed Enza Fiorella. Nella 2 giri sprint bis per Varriano che ha avuto la meglio su De Santis e Zelda Calcagni (Centro Pattinaggio Campobasso). Queste ultime tre atlete hanno occupato i tre gradini del podio anche nella 5 giri in linea e nella combinata Tiezzi.

Giovanissimi maschi – Nella gara di destrezza 2 Nicolò Marchesciano (Cus Molise) ha preceduto il compagno di squadra Mattia Calise. I due atleti cussini hanno fatto conquistato gli stessi gradini del podio nella 2 giri sprint, nella 5 giri in linea e nella Combinata Tiezzi.