Serie C girone B/Campobasso-Ascoli 2-0

Campobasso /Neri,Benassai,Remy,Martina,Mondonico, Pierno,Serra,Cerretelli,Di Nardo,D’Angelo,Bifolco.All.Prosperi

Ascoli/ Olivieri,Maurizii, Carpani, Adjopong,Silipo,Varone,Piermarini,Duffizi, Corazza, D’Amore,Odjer. All.Cudini

Arbitro:Zoppi di Firenze.

Marcatori:al 76′ Serra, All 89′ Lombari.

Spettatori:3464,di chi circa 200 venuti da Ascoli.

Nei rossoblu manca lo squalificato Calabrese. Al 5′ azione dei locali e Bifulco, di testa, manda fuori da buona posizione. Al 12′ azione dei rossoblu, lancio di D’Angelo per Bifulco, che tira di poco fuori. Al 20′ azione degli ospiti e Corazza impegna Neri in un difficile intervento. Al 25′ tiro di Varone, ma il portiere di casa manda in angolo. Al 35′ tiro di Odjer, ma il portiere molisano blocca la sfera. Al 45′ tiro di Di Nardo, ma la sfera termina alta, sopra la traversa. Finisce così il primo tempo, con le due squadre che vanno a riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo al 50′ tiro di Martina, ma il portiere ospite blocca la palla. Al 65′ espulso Adjopong per fallo su D’Angelo. L’Ascoli resta in dieci uomini. Al 75′ escono per i locali D’Angelo e Pierno ed entrano Falco e Lombari. Al 76′ azione dei locali, tiro di Serra, che batte Livieri. È 1-0 per i locali. Esplode lo stadio. All 82′ tiro di Di Nardo fuori. All 89′ azione dei molisani e Lombari, con un bel diagonale, batte il portiere ospite. È 2-0 per i locali.

Finisce così la partita, con una vittoria importante per il Campobasso, che compie un passo decisivo verso la salvezza.

Arnaldo Angiolillo