Stargym Ritmica , chiusura di stagione da applausi

Gran bella serata quella di lunedì 12 giugno per la Stargym Ritmica. La società campobassana ha mandato in scena il saggio finale di ginnastica ritmica alle ore 20:30 in un Palavazzieri colmo di spettatori. La chiusura di un anno sportivo coincide sempre con il bilancio di quello che è stato il lavoro svolto durante l’arco della stagione e per la Stargym Ritmica, il saggio di fine anno ha certificato la grande qualità del lavoro svolto nel tempo dalle istruttrici Ilenia Pasquale e Nunzia Ferrigno.

Tantissime esibizioni, da quelle delle più piccole a quelle delle ginnaste più esperte: due ore di emozioni, eleganza e spettacoli sensazionali che hanno fatto raccogliere applausi e consensi da parte dei genitori e di tutti coloro che hanno voluto dare alle ragazze il meritato riconoscimento.

Grande la soddisfazione per le istruttrici Pasquale e Ferrigno che hanno toccato con mano i miglioramenti delle allieve del corso agonistico e pre agonistico, così come delle allieve più piccole, che si sono affacciate alla ritmica solo da quest’anno. “Sicuramente con lo spettacolo di fine anno si chiude un percorso importante e ricco di soddisfazioni. Siamo felici del successo ottenuto in questa serata, ma soprattutto orgogliose del livello raggiunto da tutte le nostre allieve.

Al di là dei risultati ottenuti quest’anno in campo gara – rimarcano Pasquale e Ferrigno – vogliamo sottolineare la voglia di crescere, di migliorarsi e la passione con la quale tutte le nostre atlete lavorano in palestra.

Abbiamo reso più solide le nostre basi e ci auguriamo di poter continuare su questa strada ancora per molto tempo. Un grazie – chiosano – Pasquale e Ferrigno, a coloro che ci hanno dato fiducia, ai genitori che ci hanno affidato le loro figlie e a tutte le ginnaste che ci mettono passione, cuore e testa in ogni allenamento. Brave a tutte e arrivederci a settembre”, il saluto finale.