Mirabello Sannitico/ Torneo di due contro due in gabbia, vince Le Coccole

Ventuno formazioni al via del torneo di due contro due in gabbia hanno reso la manifestazione organizzata a Mirabello Sannitico, un evento di livello. L’associazione Mirabello Viva ha curato tutto nei minimi dettagli in una domenica di agosto che nonostante il caldo, ha visto confrontarsi ragazzi di tutte le età e bambini più piccoli nella gabbia posizionata presso il parco giochi in via Padre Pio nella zona nuova di Mirabello Sannitico. La kermesse ha preso il via alle 10 della mattina per concludersi alle 23.

Sfide, gol e spettacolo che alla fine hanno premiato la costanza di rendimento della squadra ‘Le Coccole’ che, giunta in finale, è riuscita ad avere la meglio su Gymnasium, vincitrice del torneo nel 2023. Una finale bellissima che si è decisa soltanto dopo i supplementari grazie alla rete di Luca Ricciardi che ha fissato il punteggio sul 5-4. Proprio Ricciardi è stato premiato dagli organizzatori come miglior giocatore del torneo.

Nella finale per il terzo e quarto posto ad avere la meglio è stata la formazione Cerce Summer Camp che si è imposta di misura, 4-3 su I Numeri 3. Una gara, anche questa, equilibrata e tirata che ha appassionato il pubblico presente. Per quanto riguarda il torneo riservato agli under 14, il girone all’italiana ha premiato la squadra Zingari Fc. Al termine è stata tanta la soddisfazione degli organizzatori.

“Abbiamo cercato di curare tutto nei minimi dettagli e la risposta avuta dalle squadre ci ha soddisfatto considerando anche il periodo di festa. Un grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare questo evento, gli sponsor e le squadre che hanno risposto presente nonostante la giornata estiva che invitava ad andare al mare. Un grazie all’amministrazione comunale e a Francesco Centritto del Bar di Sotto”.