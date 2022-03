Kung Fu disciplina in ascesa al Cus Molise con l’istruttore Barbarisi

Un gruppo pronto a crescere e migliorare seguendo i dettami dell’istruttore Alfonso Barbarisi. Il kung fu al Cus Molise sta prendendo piede grazie alla qualità del lavoro svolto. Una disciplina che guadagna consensi di giorno in giorno ed è pronta a spiccare il volo. Nonostante le difficoltà che si stanno vivendo a causa della pandemia, il kung fu regala svago ed emozioni. Il recente passaggio di cintura dei giovanissimi atleti ha testimoniato la bontà e la qualità degli allenamenti. Ci sono le basi per puntare a qualcosa di importante nel prossimo futuro come testimonia lo stesso istruttore Barbarisi.

“Sappiamo tutti che il momento che stiamo vivendo non è facile – rimarca – ma lo sport, soprattutto per chi partecipa ad un settore giovanile, è il modo migliore per potersi mantenere in forma e allo stesso tempo dimenticare i problemi che ci sono. Il kung fu non è una disciplina semplice ma se interpretata nella maniera giusta è in grado di regalare delle enormi soddisfazioni. Chiaramente nel nostro caso parliamo di una attività non agonistica, basata sull’apprendimento delle tecniche principali di questa disciplina che ha al suo interno numerose sfaccettature.

Bisogna lavorare ed arrivare per gradi a livelli più importanti ma devo dire con soddisfazione e un pizzico di orgoglio che i giovani atleti attualmente iscritti seguono con grande attenzione le mie indicazioni e sono cresciuti molto nel corso del tempo. L’obiettivo, mio personale e ovviamente del Cus Molise, è quello di far crescere il più possibile le adesioni e ampliare un corso che può essere importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche della crescita generale dei bambini”.