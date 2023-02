Il 2023 è l’anno dell’Ennebici: anche il Lanciano deve arrendersi

ENNEBICI CAMPOBASSO 70

MINIBASKET AZZURRA LANCIANO 55

(15-17, 25-32; 47-43)

CAMPOBASSO: Paravati 3, Marinelli N. 27, Pilla M., Singh 19, Cefaratti L. 10, Brienza An. 8, Bozza 3. Ne: Amorosa M., Musacchio, Manes e Di Zinno. All.: Filipponio.

LANCIANO: Pasquini 4, Di Foglio 5, Cavallo, Ucci 8, Eruke Success 3, Gonzalez, Murri, Giancristofaro, Di Matteo, Pascale 18, Di Paolo 7, Luciani 10. All.: Salomone.

ARBITRI: Di Pietro e Buonasorte (Foggia).



NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del sisma in Turchia e Siria. Uscito per cinque falli Ucci (Lanciano).

Secondo exploit consecutivo, quarto nelle prime cinque giornate del ritorno – settimo, invece, a livello complessivo, dato in ampia controtendenza rispetto alle ultime stagioni – per la Ennebici Campobasso che, al PalaVazzieri, supera di quindici l’Azzurra Lanciano, ribaltando anche la differenza canestri rispetto all’andata (in terra frentana era arrivata una sconfitta di cinque lunghezze). Mandando tre elementi in doppia cifra – con Marinelli vicino al trentello e capitan Cefaratti in grado di essere bussola, nonostante qualche problematica di carattere fisico – i biancoblù mandano all’aria i piani degli abruzzesi che avevano condotto le danze nei primi due quarti.



Motivo di profonda soddisfazione, al termine, per il coach dei campobassani Rosario Filipponio: «È un grande successo – spiega senza mezze misure – figlio di una strigliata di rilievo negli spogliatoi anche perché, nei primi due quarti, avevamo un po’ dormito. Siamo rientrati subito nel terzo quarto e, successivamente, con la zona 2-3 li abbiamo messi in grande difficoltà. In attacco, poi, siamo riusciti a trovare soluzioni interessanti tra terzo e quarto periodo. Complessivamente, per applicazione, sono state determinanti le prove di Paravati e Cefaratti, ma, prima di tutto, è stata una vittoria di squadra.

Con questi due punti abbiamo blindato il quarto posto e ribaltato con Lanciano anche la differenza canestri in un 2023 per noi esaltante (un solo stop su cinque confronti disputati, ndr). Abbiamo dimostrato di esserci e di poterci porre ulteriori obiettivi».



Perché, stando ai rumors, potrebbe esserci un cambiamento della formula con le prime due promosse in C Silver e dalla terza alla sesta classifica proiettate sui playoff. «Sarebbe un risultato bellissimo per noi, ma, ora come ora, c’è da pensare al prossimo confronto».

Quello di sabato, sempre tra le mura amiche del PalaVazzieri, con antagonista la Nereto Academy seconda della classe.