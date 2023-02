Fornelli/Grande successo per la rappresentazione teatrale “I Miracoli di San Domenico”

Ha riscosso un grande successo la rappresentazione teatrale “I Miracoli di San Domenico” messa in scena dall’ Associazione “Fornelli in Cammino”. La richiesta ha superato le aspettative e la produzione ha dovuto replicare con 5 spettacoli, che si sono svolti nell’auditorium comunale del paese, realizzando tutti sold out in pochissime ore.

Uno spettacolo teatrale amatoriale, di carattere religioso, per far conoscere San Domenico, compatrono di Fornelli.

La regia, la realizzazione delle scene e gli effetti sono stati affidati al regista Achille Mosca che, insieme con Lucia Melandrini, socia fondatrice dell’associazione, è andato alla ricerca di libri sulla vita del Santo, tanto amato dal popolo fornellese, per scriverne il testo.

Un particolare ringraziamento anche a don Vincenzo Fino, parroco di Colli a Volturno, e ad Augusto Di Primio, attore professionista, che assieme al regista sono riusciti a portare in scena 29 personaggi; 27 di loro, tra attori, comparse e tecnici non avevano mai solcato un palcoscenico.

L’Associazione culturale “Fornelli in Cammino” è nata ufficialmente il 7 luglio 2022 ad opera di un gruppo di amici devoti e mossi dalla voglia di dare nuovamente voce alle proprie radici e mantenere vive le tradizioni religiose e civili del proprio paese. Lo scopo, quindi, è di natura altruistica e di pubblica utilità e consiste fondamentalmente nell’organizzazione di eventi come le feste in onore del Santo Patrono e Compatrono, il noto pellegrinaggio da Fornelli a Villalago, convegni e occasioni simili in cui riunire e rendere partecipe tutta la popolazione. Visto il risultato ottenuto comunica, infine, che le attività teatrali non si fermeranno: infatti, si sta già pensando alla realizzazione di altri spettacoli.