Circolo La Nebbia Cus Molise, il pensiero del team manager De Lisio sul girone: “Raggruppamento equilibrato, possiamo fare una bella stagione”

Qualcosa è cambiato rispetto allo scorso anno per quanto concerne il girone. Di certo non sono cambiati l’entusiasmo e la voglia all’interno del Circolo La Nebbia Cus Molise. La società e lo staff tecnico stanno lavorando in vista della prossima stagione senza lasciare nulla al caso, come del resto è costume di questo club. Abbiamo raccolto pensieri e sensazioni del team manager del Cln Cus Molise, Nicola De Lisio.

“Effettivamente è un po’ cambiata la geografia del raggruppamento – spiega – con qualche conferma, vecchie conoscenze e delle new entry. Mi riferisco in particolar modo alle due formazioni toscane che andremo ad incontrare: Prato e Futsal Pistoia.

La Toscana è una terra inesplorata fino a questo momento sportivamente parlando e c’è quindi curiosità da parte nostra. Sono convinto – continua De Lisio – che ogni squadra sarà allestita per ben figurare e quindi nessuna partita sarà scontata. Anzi. Credo, da quello che si sa, che il Manfredonia possa lottare per obiettivi importanti.

Questo senza dimenticare la Tombesi e squadre di tradizione come possono essere per esempio Cobà e Rutigliano, formazione quest’ultima già affrontata lo scorso anno”. Il pensiero del team manager va poi alla squadra del capoluogo. “Come è nel costume della nostra società – dice – abbiamo cercato di mantenere il più possibile inalterata la base della rosa che ci ha dato delle grandi soddisfazioni lo scorso anno. Ai giocatori confermati abbiamo voluto affiancare elementi di prospettiva, italiani e stranieri, che sicuramente ci potranno dare una grande mano.

Ci apprestiamo ad affrontare la stagione con un anno in più di esperienza alle spalle e questo vuol dire tanto anche in termini di gestione e organizzativi. Sono convinto che con il grande lavoro svolto dai ragazzi e dal mister Sanginario, con il sostegno di una società sempre presente, abbiamo la possibilità di portare in alto i colori di Campobasso e del Molise ancora una volta.

Siamo a lavoro per svolgere allenamenti e partite nella massima sicurezza perché siamo consapevoli che bisogna tutelare prima di tutto la salute. L’augurio è che la stagione possa svolgersi regolarmente e che si possa parlare di sport e di partite senza dover più pensare ad altro”.