Calcio serie C/ Campobasso, lunedì l’esito del ricorso al Coni

Si deciderà lunedì 18 luglio, a partire dalle ore 15, il ricorso del Campobasso contro l’esclusione dal campionato di Lega Pro.

È quanto ha stabilito il CONI in un comunicato stampa di poche ore fa.

La società del Campobasso è fiduciosa, dal canto suo, in un verdetto favorevole, avendo rispettato tutte le regole per l’iscrizione al Campionato di serie C.

È inutile dire che i tifosi e gli addetti ai lavori sono in trepidazione per questo verdetto che riguarderà il futuro della squadra rossoblu.

Arnaldo Angiolillo