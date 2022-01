Calcio Serie C: calciomercato, Vitali va a Foggia e l’albanese Merkaj a Campobasso

Clamoroso scambio tra Campobasso e Foggia: Vitali va a Foggia e l’albanese Merkaj a Campobasso.Erano gia’ alcuni giorni che le due societa’ erano in trattativa e ieri sera e’ arrivata la fumata bianca.Anche Emausso, dovrebbe a breve cambiare squadra , mentre il giovane De Biase e’ stato dato in prestito al Pineto, i lupi , sono alla ricerca di una altra punta e sono in trattativa con il Trento perMatteo Chinellato, 30 anni, che ha una lunga carriera in serie C.Chinellato, ha militato nella Pistoiese, Lecco,Alessandria e Padova.

Arnaldo Angiolillo