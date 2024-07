Basket femminile/ La Molisana Magnolia, nel girone L dell’Eurocup

Una trasferta logisticamente di rilievo (sino in Armenia) e due formazioni con grande tradizione come le iberiche del Girone e le magiare del Pecs. L’urna della Fiba – così com’era stato nella stagione 2020/21 negli spareggi per l’accesso all’EuroCup contro l’Ensino Lugo – si dimostra per certi versi ‘poco amica’ per La Molisana Magnolia Campobasso.

Stavolta i #fioridacciaio si inseriscono nell’ambito del raggruppamento L (il dodicesimo dei dodici di regular season) come secondo team nell’ordine della poule aperta dalle armene dello Yerevan Foxes, dalle magiare della Nka Universitas Pecs (formazione con una lunga tradizione nelle competizion europee con all’interno diversi elementi nell’orbita della nazionale ungherese e quinte nel loro campionato nell’ultima stagione) e le iberiche dello Spar Girona con alle spalle tante stagioni in Europa e semifinalista della scorsa EuroCup, dove si è dovuta arrendere alle turche del Besiktas superate poi nella finalissima dalle Lions di Londra.

L’OPINIONE DEL COACH A margine di quella che è stata la cerimonia ospitata a Monaco di Baviera, il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli si è così espresso su quello che sarà il percorso continentale delle rossoblù.

«Senz’altro un girone non semplice e con tante difficoltà – argomenta lo stesso trainer delle magnolie – però quest’aspetto ci motiva ulteriormente e ci dà ulteriori stimoli per provare a fare qualcosa di importante. Sarà un girone di spessore in questa che è la nostra prima esperienza nella regular season della seconda competizione continentale. Lo affronteremo sempre con tanto entusiasmo, consapevoli della durezza del contesto. Vivremo tutto, però, con serenità e con la voglia di chi vuol dare il massimo in quest’ambito. Sarà l’opportunità per confrontarsi con squadre di livello e darci anche ulteriore carica in prospettiva degli impegni di campionato concomitanti».

IL REGOLAMENTO Da ottobre il via ad un percorso che si strutturerà su sei giornate (tre di andata ed altrettante di ritorno) che porteranno sino alla chiusura della poule. Poi, le migliori due di ogni raggruppamento e le migliori otto terze entreranno nella fase ad eliminazione diretta con match di andata e ritorno che porteranno alla definizione di un tabellone chiamato a sfociare nel match di finale su due gare.

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO