Basket femminile/ La Molisana Magnolia, il punto di coach Sabatelli in vista della nuova stagione

Un’A1 femminile al momento ad undici con una riapertura delle iscrizioni sino a mezzogiorno di venerdì 19 luglio con il presidente Petrucci che deciderà nel merito su nuove domande in nome e per conto del consiglio federale della Fip. Con il passaggio federale c’è stata una nuova tappa di avvicinamento, in vista della partecipazione alla massima serie cestistica in rosa per l’annata 2024/25, in casa La Molisana Magnolia Campobasso col club ora pronto a tuffarsi ufficialmente nella nuova stagione. Con il mercato per la conformazione del roster della prima squadra di fatto concluso, è anche momento di primi bilanci per il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli.

SERENO E FELICE Da parte sua, il coach delle rossoblù è molto felice per quella che è l’opera di composizione dell’organico.

«La società – argomenta – mi ha accontentato in tutte le scelte fatte e, con questo roster, avremo l’opportunità di fare del nostro meglio. È normale voler sempre crescere, ma va rammentato come quanto siamo riusciti a fare nella scorsa stagione rappresenta di fatto un unicum. Vedremo poi quello che ci regalerà la stagione».

EUROPA, EUROPA Con certezza, e già prima del via, ci sarà un’altra competizione con cui dover fare i conti, ossia l’EuroCup.

«Questa è un’ulteriore gioia, oltre che l’ennesimo sforzo portato avanti dal club. Poter prendere parte alla seconda competizione continentale è motivo di profondo orgoglio, aspetto che ci dovrà portare a curare le situazioni al meglio sino al più piccolo dei dettagli. Per il club, inserito già nella fase a gironi, si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso fatto sinora e con curiosità ci proietteremo nell’esplorazione di quest’itinerario».

VARIAZIONI SUL TEMA Le sei gare del girone di prima fase dell’EuroCup, peraltro, finiranno col variare anche i ritmi di lavoro nel ciclo settimanale per i #fioridacciaio nel periodo tra ottobre e dicembre.

«Sarà questa un’altra evoluzione con cui fare i conti perché sarà, di fatto, anche la mia prima esperienza piena da questo punto di vista, ma ho la fortuna di avere accanto a me uno staff di rilievo con, in prima battuta, l’esperienza e la conoscenza di questi aspetti di un tecnico come Giustino Altobelli. Sarà l’ennesima esperienza da cui trarre spunti».

DIFESA IN VISTA Venendo alle caratteristiche con cui il coach rossoblù si augura possa essere ricordato il gruppo, Sabatelli è categoria: «La difesa è un po’ il mio mantra – spiega – ed imposteremo anche quest’anno gran parte del lavoro sotto quest’aspetto. Questo gruppo, però, dalla sua ha anche qualche ulteriore caratteristica offensiva e punteremo ad essere ancor più pericolosi offensivamente».

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO