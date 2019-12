Basket/ Chieti vince la ‘Christmas Cup’

Va alla formazione del Magic Chieti la prima edizione della ‘Christmas Cup’, il torneo di Natale di basket under 15 maschile curato dalla Nuova Cestistica Campobasso per festeggiare il decennale della Cestistica Cb. Complice il forfait dell’ultimo minuto del Pescara Basket, sul parquet del PalaVazzieri, oltre alle formazioni ospitate del Magic Chieti appunto ed i beneventani del Basket Sant’Agnese di San Giorgio del Sannio, sono state ben due le formazioni rossoblù presenti: la Cestistica Campobasso e la Nuova Cestistica Campobasso.

I primi in semifinale hanno avuto la meglio sul Basket Sant’Agnese, ma si sono dovuti arrendere nella finalissima al Magic Chieti. I secondi, invece, persa la semifinale con il Magic Chieti, hanno comunque centrato il terzo posto, superando nella finalina il Basket Sant’Agnese.

A dirigere la competizione un gruppo di quattro arbitri provenienti da Avellino che sono rimasti a pranzo con le squadre che si sono sfidate, alloggiando nella struttura che ha ospitato i momenti conviviali assieme alle due squadre extraregionali per quello che è stato un momento di socializzazione e promozione del territorio.

Il quadrangolare, griffato La Molisana, ha avuto il sostegno anche della Regione Molise nell’ambito del programma del patto per lo sviluppo territoriale, nonché il patrocinio del Coni Molise e della Fip territoriale.