Automobilismo/ Slalom Città di Campobasso, si corre il 21 e 22 settembre

Lo slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini già inserito a calendario con nuova data. La trentunesima edizione, rinviata nello scorso mese di luglio, ha una nuova data: il 21 e 22 settembre e sarà valida, per il Campionato Italiano Slalom. L’Aci Molise ha visto dunque accolta la sua richiesta di posticipare l’appuntamento motoristico.

Nel capoluogo, dunque, sono attesi i migliori piloti della specialità che si daranno battaglia per mettere in cassaforte punti importanti per la corsa al titolo essendo quella del capoluogo l’ultima a coefficiente 1.