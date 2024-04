“Sotto il vento del Matese”, in Molise il secondo stage nazionale per capi scout Agesci

Si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile, presso la Base Scout Venafro 4, il Multistage “Sotto il vento del Matese”, un evento nazionale del Settore Competenze rivolto a tutti i capi dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani). Per i capi di tutte le branche un’occasione per cimentarsi in quattro tecniche: Trappeur, Pionieristica, Mani Abili ed Espressione. E non solo. Un’occasione unica anche per mettere alla prova le proprie competenze, per rileggerle in chiave

pedagogica e metodologica, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenza.



L’evento, dunque, suddiviso in quattro laboratori, vedrà la partecipazione di master e tecnici esperti, provenienti da diverse regioni d’Italia. Simile progetto è stato già sperimentato sempre in Molise lo scorso anno nella suggestiva “Stella Vitae”, Guardiaregia, e già lo scorso anno il successo è stato enorme, data sia la numerosa partecipazione di capi educatori provenienti da tutta Italia (circa 50), sia per la risonanza che grazie a questo evento ha avuto la regione Molise.

Anche quest’anno è prevista una partecipazione considerevole e si continua a far conoscere

sia il metodo educativo scout sempre valido che poi i capi adulti trasmettono ai bambini e ai ragazzi, sia le bellezze e le ricchezze storiche, culturali, artistiche, paesaggistiche, culinarie della nostra piccola regione, troppo spesso ancora inesplorata.