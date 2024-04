Lanza (Azione Civile) : Elezioni Termoli, se la candidata della coalizione civica sarà Patrizia Manzo daremo il nostro sostegno

Incontrai Patrizia Manzo per la prima volta nel 2012, una riunione a Termoli, sulla democrazia partecipata, promossa da Patrizia e altri attivisti del m5s. Oggi leggo che Patrizia si è dimessa dal movimento. Mi auguro che si profili per lei una candidatura a Sindaco di Termoli, Patrizia Manzo è un nome che unisce e non esiterei a dare il mio personale appoggio a tale candidatura e se interpellati, come Azione Civile Molise, saremo pronti a dare il nostro contributo. (nella foto Ingroia e Lanza)

Nicola Lanza Coordinatore regionale Azione Civile