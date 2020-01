“Oggi va così”, la denuncia in musica del giovane artista campobassano Alessio De Pasquale

Alessio De Pasquale, mome d’arte DepSure, è un ragazzo 19enne di Campobasso, che denuncia lo stato della mancanza di lavoro giovanile con la musica. E’ a uscito il nuovo singolo “Oggi va così”, uno spaccato della situazione in Molise. Il video è preceduto da un video postato su profilo Instagram girato a Campobasso, in cui denuncia l’immobilismo e le colpe di una classe politica che ignora i giovani, chiedendo un parere a persone di diverse età ma che condividono lo stesso pensiero. La rivoluzione comincia dall’HipHop.



Alessio è un giovane talento molisano che non è riuscito ad esibirsi, per esempio, durante le ultime feste natalizie per “mancanze di fondi”, e pensare che, per due anni ha partecipato al contest a Corpus Domini e a gennaio 2019 si è esibito nella sala Teatro Luigi Tenco del Palafiori di Sanremo, guadagnandosi l’accesso tra i 100 semifinalisti.



La denuncia di Alessio è forte e condivisa, e rivolta alla classe politica regionale: i giovani sono costretti ad andare via, perchè in Molise ci sono zero opportunità! In Molise servirebbe una rivoluzione, dove i giovani e non solo, manifestino per le opportunità che gli vengono negate.