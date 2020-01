Da Gamberorosso.it/Il Molise: destinazione imperdibile secondo il New York Times. Dove mangiare

In posizione numero 37, fra Lima e Copenaghen, il Molise. Una terra spesso dimenticata e sottovalutata dagli stessi italiani, ma in grado di riservare piacevoli sorprese agli amanti della natura e del gusto. Da non perdere Termoli, Campitello Matese, i paesaggi suggestivi che rappresentano le rotte della transumanza, antica tradizione da poco divenuta anche patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco. Ancora, Agnone, Ururi e poi la Transiberiana d’Italia, linea ferroviaria d’Abruzzo e Molise che collega Sulmona con Isernia e che permette ai viaggiatori un’esperienza unica attraverso i territori.

Dove mangiare in Molise

Locanda Mammì – Agnone

Stefania Di Pasquo e Almerino Lombardi sonod ue giovani e curiosi appassionati della buona tavola, che portano avanti una cucina di territorio, con grande tecnica e creatività. Da provare la vellutata di piselli, il crumble salato di nocciole e sfere di caciocavallo e allingua di vitello. Buoni i dolci al cucchiaio.

Da Filomena – Bojano (CB)

Trattoria dall’ambiente rustico e semplici, con personale cordiale e disponibile. Tanti prodotti ortofrutticoli, ottime carni e una buona selezione di salumi e formaggi locali. Fra le specialità della casa, zuppe e tagliatelle ai funghi porcini.

Risorta Locanda del Castello – Bojano (CB)

Lo chef Renato Testa pratica una cucina territoriale filtrata da buon estro e tecnica, basata su materie prime di qualità e valorizzata da una buona presentazione dei piatti. Buoni il baccalà fritto in pastella alal vaniglia con rosmarino e cioccolato, i tagliolini con porcini e pesca gialla e lo stracotto di vitello all’aglio nero. In linea la carta dei vini.

La Grotta da Concetta – Campobasso

Punto di riferimento nel centro storico di Campobasso. Il menu è composto da soli piatti tipici, che variano a seconda delle stagioni. Imperdibile un assaggio della pixx’e minestra, l’agnello cacio e uovo e la trippa in bianco.

Miseria&Nobiltà – Campobasso

Ci sono i piatti della tradizione, ma anche proposte più ricercate e moderne, oltre a una valida offerte di pizze. Via libera, quindi, ad agnolotti ripieni di ricotta di pecora e maggiorana conpiselli e cipollotto, vitello alle erbe aromatiche con fagiolini e lardo di montagna e dei buoni dolci fatti in casa.

Monticelli Sapere&Sapori – Campobasso

Solida identità territoriale capacità di reinterpretare con estro convincente: ecco la cucina di Simona De Castro, il cui lavoro è valorizzato in sala dal fratello Stefano, sommelier esperto e prezioso consigliere per quanto riguarda la cantina.

Da Nonna Rosa – Campomarino (CB)

Locale accogliente non distante dal mare, dove gustare i sapori schietti e sinceri della cucina molisana attraverso preparazioni tradizionali e grandi grigliate di carne. Dal menu, zuppa di farro con pane caldo, ravioli alle ortiche, tagliolini con zucchine e cacioricotta e grigliata di agnello. Interessante la carta dei vini, focalizzata sulla produzione regionale.

L’Elfo – Capracotta (IS)

Ristorante dall’atmosfera rilassata e informale, con una cucina regionale e stagionale ben fatta. C’è la passatina di lenticchie di Capracotta con scaglie di tartufo nero, le uova di quaglia in tegame con tartufo bianco e il cosciotto d’agnello ai funghi pruignoli su letto di cicorietta selvatica. Per dessert, consigliata la crostata con marmellata di frutti di bosco.

Gold – Castelmauro (CB)

Un menu ben concepito, innovativo, convincente. Tante le proposte valide del locale, dal sartù di riso con ragù d’anatra e fonduta di caciocavallo ai paccheri con pallottine cacio e ova con crema di melanzane. Buono il servizio e anche la cantina.

Ribo – Guglionesi (CB)

Masseria con cucina e amplissimo dehors estivo, approdo di lunga militanza e altrettanto larga proposta, che naviga dai aspori del non lontano mare Adriatico a solide pietanze collinari. Adeguata proposta di cantina e servizio informale.

Existo Osteria Molisana – Isernia

Salumi, stracciata, conserve, e poi carni, funghi, piatti del giorno legati ai prodotti che offre la terra: qui si viene per un assaggio della tipica cucina molisana, basata su materie prime di livello provenienti da piccole realtà di nicchia locali.

Sorsi&Morsi – Isernia

Un’eno-tavola piacevole, dove sostare per un buon aperitivo, gustando un calice di vino in abbinamento a salumi e formaggi del territorio, oppure qualche piatto tipico della tradizione. Presenti, poi, delle opzioni campane, con tante specialità di mare. I vini sono disponibili anche per l’acquisto.

Le Panche – Pescopennataro (IS)

Una bella casa di campagna dove trovare personale cortese e una bella atmosfera familiare, oltre a un menu che ben si divide tra mare e terra. Pasta fresca fatta in casa, carni alla griglia e pesce freschissimo non mancano, così come formaggi e salumi artigianali e una discreta proposta vinicola.

Locanda Belvedere da Stefano – Rocchetta a Volturno (IS)

Materie prime freschissime confluiscono ogni giorno in un menu vario e invitante come pochi altri se ne trovano. Meritano l’assaggio il filetto di maiale alla senape, la pepata di cozze, gli gnocchi al rosmarino e le pappardelle al tartufo. Non deludono i dolci, in particolare la sbriciolata all’amaretto.

Locanda Monaco – San Martino in Pensilis (CB)

Una cucina prettamente di mare, basata sul pescato fresco del giorno, elaborato in ricette semplici e gustose. Si comincia ocn i crudi di pesce, per proseguire con taccozze con scampi e asparagi e tagliolini con scampi e carciofi, per concludere infine con razza e patate al forno o un fritto misto di pesce. Servizio premuroso e buone etichette molisane in abbinamento.

Moriello 2.0 – Termoli (CB)

Lo chef e patron Leonardo Moriello accoglie i clienti con calore e grandi sorrisi, guidandoli nella scelta dei piatti e raccontandoli sempre con passione. Ottima la carta delle ostriche, così come le pizzete fritte che aprono il pasto e tutte le altre portate del menu, caratterizzate da cotture attente e condimenti equilibrati. Dalla carta dei vini, alta attenzione per le produzioni naturali.

L’Opera Trattoria – Termoli (CB)

Locale a gestione familiare in pieno centro, nell’area pedonale. In cucina il pesce la fa da padrone, quindi largo a molluschi, crostacei e pesci di spina di buona scelta. Fra i cavalli di battaglia del ristorante, tartare e carpacci e paccheri alla ventresca di tonno. Presente anche il tipico brodetto alla termolese su richiesta (meglio chiamare in anticipo).

Osteria dentro le Mura – Termoli (CB)

Solido riferimento a Termoli per gli amanti della cucina di mare. I piatti sono veraci e genuini, fatti di pochi e semplici ingredienti. La frittura mista, per esempio, classico che non stanca mai, oppure la minestrina con cicale e scampi, o ancora il tortino di parmigiana di alici. Servizio attento e vista suggestiva sul mare.

Z’ Bass

Trattoria a due passi dal proto della Termoli vecchia nota per la qualità dei suoi crudi di mare. Ma non solo: Z’ Bass è anche l’indirizzo ideale per assaggiare il tradizionale brodetto di pesce, da prenotare con largo anticipo. In abbinamento, qualche buon vino bianco.

